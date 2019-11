Lazio, Jacobelli (Tuttosport): “La difesa ha bisogno di equilibrio. Sull'attacco..."

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, esprimendosi su alcuni dei temi più caldi relativi alla Serie A. Tra questi, si è soffermato anche sul momento della Lazio, in campionato ed in Europa League: “Se non avesse commesso alcuni errori di percorso, non si ritroverebbe ad un passo dall'eliminazione in Europa League. In campionato è cresciuta invece, ha una difesa che ha bisogno di un equilibrio. Deve essere applaudita per il terzo posto. Si deve trovare un'altra soluzione a Immobile e Correa, che hanno realizzato oltre la metà dei gol”.

