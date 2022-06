San Paolo, il tecnico: "Anderson? Ha talento, ma ci aspettiamo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tra i giocatori della Lazio in prestito all’estero, c’è anche Andre Anderson. Il brasiliano è tornato in patria a primavera per una nuova esperienza con la maglia del San Paolo. Sin dal suo arrivo il tecnico ha mostrato entusiasmo verso il talento dell’ex biancoceleste, non perdendo mai occasione nell’elogiarlo. Negli ultimi tempi però qualcosa è cambiato, il centrocampista non convince più Rogerio Ceni e le cinque presenze collezionate finora ne sono la prova. L’allenatore si aspettava qualcosa in più da lui, lo ha confermato direttamente nel corso di un’intervista riportata da Esportes. Queste le parole: “Ha talento, ma deve soddisfare la parte tattica. Il giocatore entra in campo con una certa funzione difensiva. Offensivamente, ha libertà. Dal punto di vista difensivo, deve fare qualcosa per noi. È questo che ci aspettiamo"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Italia, Graziani allibito: “Quando ho letto la formazione ho pensato..."

Calciomercato Lazio, Casale: "Sto aspettando la chiamata. Su Sarri..."