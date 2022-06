Italia, Graziani allibito: “Quando ho letto la formazione ho pensato..."

TUTTOmercatoWEB.com

L’Italia ha incassato una pesante sconfitta nella sfida di ieri contro la Germania, valida per la Nations League. L’ultimo di una serie di insuccessi messi in fila dopo la vittoria dell’Europeo e che ha evidenziato ancora di più le problematiche della squadra di Mancini. In merito, ai microfoni di TMW, si è espresso Francesco Graziani. Queste le sue considerazioni: “Una batosta annunciata. Quando ho visto la formazione con quei tre davanti, con tutto il rispetto mi sono chiesto: 'ma dove si va?'. Gnonto è un 2003, per carità, in prospettiva ha tanti margini di crescita, ma siamo in un momento di difficoltà con tanti giocatori infortunati e dico: quelli che abbiamo - come Acerbi, Locatelli, Pessina, Scamacca - non era logico farli giocare subito? Io sono d'accordo con la linea giovane, però è vero che non li puoi buttare dentro in una realtà come quella di ieri sera. Era una Nazionale sperimentale secondo me, con tutte le attenuanti del caso”

