Sandri, i tifosi di Inter e Perugia ricordano ‘Gabbo’: il testo degli striscioni

Gabriele Sandri, nonostante siano passati già dodici anni dalla sua tragica morte, è ben presente nel cuore e nella mente del popolo biancoceleste. E non solo. Nel giorno dell’anniversario della scomparsa del giovane sostenitore della Lazio, la Curva Nord del Perugia ha ricordato ‘Gabbo’. Con uno striscione esposto sul cancello della sede del club a Pian di Massiano, i biancorossi hanno omaggiato il ragazzo che, l’11 novembre del 2007, venne raggiunto da un proiettile partito dalla pistola dell’agente di Polizia Spaccarotella. Questo il messaggio: “Gabriele vive”, firmato “Curva Nord”. Quello degli umbri però, non è stato il solo ricordo del mondo ultrà nei confronti di Gabriele. I tifosi dell'Inter, a mezzanotte in punto, si sono presentati in piazza XXV aprile per ricordarlo. Il popolo nerazzurro ha esposto uno striscione: "Gabriele sempre con noi", e sono stati accesi numerosi fumogeni in suo onore.

