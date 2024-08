Sassuolo, inizio shock per Laurienté: rigore imbarazzante - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Inizia come peggio non si poteva il campionato di Armand Laurienté. L'esterno francese, accostato a lungo alla Lazio in questa sessione di mercato, ha tirato alle stelle il calcio di rigore decisivo nel match tra Catanzaro e Sassuolo. Il 45 neroverde si presenta dagli undici metri in pieno recupero sul risultato di 1-1 ma calcia altissimo. Il match termina in pareggio, un punto che non soddisfa nessuno all'esordio, ma il video del penalty calciato da Laurienté sta facendo il giro del web.