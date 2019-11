Sassuolo - Lazio, Locatelli: "Brutto perdere così, ma che squadra loro!"

La Lazio vince all'ultimo minuto al "Mapei Stadium" grazie al gol di Felipe Caicedo. Nel primo tempo Immobile e Caputo avevano fissato il risultato sull'1-1, poi nella ripresa il Sassuolo tiene duro ma nulla può sul graffio finale del "Panterone". Nel post-partita, Manuel Locatelli ha commentato la gara ai microfoni dei giornalisti presenti in zona mista: "C'è rammarico perché abbiamo perso una partita che non meritavamo di perdere. Dobbiamo rimboccarci le maniche e stare più attenti nel finale perché è già successo qualcosa del genere. Quella di oggi era una partita difficile, contro una grandissima squadra perché la Lazio ha un grande allenatore e giocatori forti. Noi però abbiam fatto una gran partita e perdere così non è bello. La mia prestazione? Posso fare sempre meglio, ma sono soddisfatto. In posizione di trequartista mi trovo bene, posso fare più giocate, ma dove mi mette il mister gioco senza nessun problema".