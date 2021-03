Scarpa d'Oro, l'albo: ecco gli italiani che l'hanno vinta

Giornata speciale quella di oggi per la Lazio, per Ciro Immobile e per il calcio italiano. Il bomber biancoceleste verrà infatti premiato in Campidoglio con la Scarpa d'Oro, vinta lo scorso anno grazie alle 36 reti messe a segno battendo in volata un campione come Lewandowski. Eppure Immobile non è il primo italiano a vincere questo prestigioso premio anche se non molti sono riusciti nell'impresa: bisogna infatti tornare indietro fino alla stagione 2006/07 per interrompere il dominio Ronaldo, Messi, Suarez quando il riconoscimento fu assegnato a Francesco Totti che segnò in quell'anno 26 reti e vinse con 52 punti. L'anno prima toccò ancora una volta a un italiano e campione del Mondo: Luca Toni sbaragliò la concorrenza e portò a casa la Scarpa d'Oro con 31 gol e 61 punti. Non solo quindi Immobile è entrato di diritto nella storia del calcio, ma in Italia insieme a lui solo altri due giocatori sono riusciti in questa importantissima impresa.

Lazio, la stagione di Luiz Felipe non è finita: il brasiliano punta al rientro

Immobile, oggi la consegna della Scarpa d'Oro in Campidoglio: il comunicato

TORNA ALLA HOME