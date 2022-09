Schachner: "Sturm Graz squadra aggressiva, ma la Lazio di Sarri..."

L'attaccante austriaco ha presentato i prossimi avversari di Europa League ai microfoni di Radiosei spiegando punti di forza e...

Walter Schachner ha lasciato un ottimo ricordo in Italia. Con le maglie di Cesena, Torino e Avellino, l'attaccante austriaco ha fatto bene. L'ex punta ha parlato ai microfoni di Radiosei visto il suo trascorso con lo Sturm Graz. Tra gli aneddoti con Giancarlo Oddi e l'amore per l'Italia e la sua cucina, ha una casa a Lignano Sabbiadoro, l'ex giocatore ha parlato anche della squadra austriaca, prossima avversaria della Lazio in Europa League. Schachner ha detto: "Lo Sturm Graz negli ultimi due anni è cresciuto tanto ed è la seconda forza del campionato dietro al Salisburgo. In Europa, però, hanno fatto poco. Il calcio internazionale è diverso rispetto al campionato austriaco dove ci sono solo 3 o 4 squadre di livello. Il collettivo è una cosa che la Lazio può soffrire, ma quando qualcosa non va si rischia una brutta figura come è successo con il Feyenoord. Squadra che pressa molto alto, aggressiva e cerca di rubare palla sulla trequarti avversaria. Se la Lazio supera il primo pressing, poi possono essere guai per gli austriaci. In questo momento i biancocelesti non devono temere qualche giocatore in particolare dopo le cessioni di Hojlund e Yeboah, ma nessuno va sottovalutato soprattutto in Europa perché altrimenti rischi di fare brute figure come successo in Danimarca. La Lazio con Sarri è tra le più forti in Italia, ma deve restare concentrata"