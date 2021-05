Sconcerti: "Il recupero di Lazio-Torino a fine campionato è uno scandalo"

"D'accordo sul recupero di Lazio-Torino solo a fine stagione? Trovo scandaloso che si recuperi a fine campionato. Non capisco il perché. Se sia stato lasciato l'accordo alle squadre è un errore. Non è un fatto privato tra due società". Così su TMW Radio il direttore Mario Sconcerti che poi analizza anche la corsa Champions: "La Lazio è ancora lì. Tranne Inter e Atalanta, la Lazio può battere chiunque. Il Torino però non è più la squadra di un mese fa, ha trovato un regista come Mandragora e i gol di Sanabria. La Lazio può rimontare ma devono scendere le altre. Il crollo il Milan lo sta già avendo", ha concluso.

