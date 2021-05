Lazio, da Genoa a Sassuolo passando per il derby: tutti gli impegni di maggio - FOTO

Inizia oggi il mese di maggio. Periodo denso di impegni decisivi per la Lazio di Simone Inzaghi, più indietro rispetto alle avversarie per la Champions ma ancora in piena corsa. La prima sfida della serie con cui si giungerà alla fine della stagione sarà quella di domani contro il Genoa. I biancocelesti saranno impegnati all'Olimpico a partire dalle 12.30. Il sabato successivo, l'8 maggio, sarà il momento dello scontro al 'Franchi' contro la Fiorentina. Si giocherà di sera, e sempre alle 20.45 è fissato il fischio d'inizio de match intrasettimanale contro il Parma di mercoledì 12 maggio. Tre giorni più tardi, terzultima giornata di campionato, si giocherà Roma - Lazio. Sabato 15 maggio, ore 20.45 all'Olimpico si assisterà al secondo capitolo della sfida più sentita della stagione. Martedì 18 ancora a Roma per il recupero contro il Torino. Chiude questa fittissima serie d'impegni, la partita contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Data e orario, però, sono ancora da definire.

