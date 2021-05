Lazio, Ravanelli: "La Champions dipenderà dal recupero con il Torino"

Fabrizio Ravanelli, con la Lazio, è entrato in Champions League dall'ingresso principale. Grazie allo scudetto del 2000, Penna Bianca ha giocato la massima competizione europea insieme all'attuale mister biancoceleste Simone Inzaghi che sta cercando di conquistare l'ultimo slot disponibile per giocare la coppa dalle grandi orecchie. A Sky Sport l'ex attaccante ha detto in merito: "Tutto dipenderà dalla partita di recupero con il Torino, perché i recuperi sono sempre, secondo il mio punto di vista, partite strane. Abbiamo visto tra l'altro anche ieri quello che è successo al Barcellona perdendo in casa contro il Granada. Giocare una partita in casa con il Toro, che comunque è in lotta per non retrocedere sarà una partita non facile".

CORSA CHAMPIONS - "Onestamente sono sicuro che la Juve vada in Champions, molto poi dipenderà dallo scontro diretto: quello sicuramente sposterà gli equilibri”.