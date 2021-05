Lazio - Genoa, 5 diffidati + 1: ecco chi rischia di saltare la Fiorentina

Poche partite al termine della stagione di Serie A, 6 per la Lazio considerando anche il Torino. Oggi i biancocelesti ospitano il Genoa all'Olimpico senza Acerbi squalificato. I capitolini dovranno fare attenzione ai cartellini visto che in 5 rischiano di saltare il prossimo match con la Fiorentina. Si tratta di Fares, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Parolo e Pereira, oltre al tecnico Simone Inzaghi che ha collezionato 4 gialli da inizio stagione. Anche i viola, che saranno ospiti del Bologna in questo turno, hanno 3 diffidati a rischio squalifica, ovvero Igor, Kouame e Martinez Quarta. Sono le ultime battute del campionato e sarà fondamentale avere tutti gli effettivi a disposizione fino alla fine.

Lazio - Genoa, le probabili formazioni: Hoedt in difesa

Lazio, attenta: è il Genoa degli ex e dei "romanisti"

Torna alla home page