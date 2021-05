Lazio, attenta: è il Genoa degli ex e dei "romanisti"

LAZIO-GENOA - Si sa che le motivazioni in campo fanno la differenza e il Genoa può tirarne fuori alcune extra per la sfida di oggi contro la Lazio. A parte gli stimoli per il discorso classifica (i rossoblù devono ancora salvarsi ma sono a cinque punti dalla zona retrocessione), sono i singoli che potrebbero preoccupare i biancocelesti, in particolare gli ex e i "romanisti". Nella prima categoria: Ballardini, che ha allenato la Lazio nella stagione 2009-10, Pandev (assente per la gara di oggi, squalificato), Behrami, Badelj e Marchetti. Nella seconda: Destro, Strootman e Scamacca, che in passato ha giocato sia nelle giovanili della Lazio che della Roma ma che si è sempre dichiarato un tifoso giallorosso. Attenti a loro, potrebbero pescare dall'animo motivazioni supplementari per fare male alla Lazio.

Lazio - Genoa, le probabili formazioni: Hoedt in difesa

Lazio - Genoa, un'altra vittoria all'Olimpico per la storia. E l'ex Immobile ha il dente avvelenato

Torna alla home page