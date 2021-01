Sconcerti sicuro: “Alla Roma manca la vittoria con una big. Contro Inter e Lazio...”

La vittoria di ieri a Crotone ha proiettato la Roma al terzo posto in classifica a -3 dall'Inter. Proprio gli uomini di Conte saranno i prossimi avversari all'Olimpico dei giallorossi che in questo campionato non sono mai riusciti a vincere contro una big di Serie A. Otto gol presi in due partite contro Atalanta e Napoli e due pareggi contro Milan e Juventus. In queste ultime gare del girone d'andata, Dzeko e compagni avranno d'altri due scontri diretti, prima con l'Inter e poi il derby con la Lazio del 15 gennaio. Sull'argomento è intervenuto Mario Sconcerti a calciomercato.com: "La Roma ha però anche un limite, non ha ancora battuto una squadra di classifica e ha preso 4 gol a Bergamo e Napoli. Ora può rimediare, in otto giorni avrà Inter e Lazio. Io credo che saprà farlo".