Scudetto 1915, si riaccende la polemica Genoa - Lazio: la risposta rossoblù

Appena due giorni fa Gian Luca Mignogna, l'avvocato della Lazio, aveva mostrato alcuni documenti che testimoniano come il Genoa nel 1915 fu proclamato solamente campione Settentrionale. Ma la polemica relativa allo scudetto della stagione 1914/1915 non finisce di certo qui: sull'edizione odierna de Il Secolo XIX, infatti, lo storico rossoblù Giancarlo Rizzogli ha fatto una precisazione al riguardo: “I documenti vanno sempre letti per intero e senza omissioni ed evitando di commentare solo gli stralci più convenienti. L’Almanacco dice chiaramente che il campionato di prima categoria, a sistema regionale, si è svolto tra le 36 squadre individuate tra quelle partecipanti nel Nord Italia divise in sei gruppi, e non si fa riferimento ai campionati del Centro e del Sud. Questo prova che all’atto dell’assegnazione del titolo italiano, si prese in considerazione esclusivamente il campionato del Nord Italia, per le note e comprovate ragioni di netta superiorità tecnica che questo aveva.”

Lazio, check-up dall'infermeria: contrattura Vavro, fastidi per Leiva

Calciomercato Lazio, idea Romagnoli del Milan: contatto con l'agente

TORNA ALLA HOMEPAGE