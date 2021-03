Serbia, applausi della Federazione per un poker "italiano": c'è anche Milinkovic - FOTO

Arrivano i complimenti della Federazione serba nei confronti di quattro calciatori protagonisti dell'ultima giornata di Serie A, la ventisettesima. Il post su Twitter chiama in causa Vlahovic, autore di una tripletta in Benevento - Fiorentina, oltre che il centrocampista del Verona Lazovic, il talento del Sassuolo Djuricic e Milinkovic. Questi ultimi tre hanno messo la propria firma sul tabellino nelle gare giocate dalle rispettive squadre. Il 'Sergente', in particolare, ha aperto le marcature nella sfida tra Lazio e Crotone.

