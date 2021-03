Cagliari, Nainggolan sbotta sui social: "Avete rotto il c***o, su Ronaldo chiacchiere da bar" - FOTO

Nuova polemica che vede come protagonista l'ex giallorosso Radja Nainggolan. Dopo la sconfitta subita dal Cagliari per mano della Juventus al belga sono state attribuite queste parole: "Se Ronaldo ha salvato la sua stagione segnando una tripletta alla quartultima in classifica, che in 27 partite ha subito 46 gol, contento lui. Peccato che quei gol doveva segnarli in Champions martedì e ora i quarti li guarderà sul divano come me".

Pare che però non siano uscite dalla sua bocca perché proprio tramite il suo profilo Instagram Nainggolan ha avuto un vero e proprio sfogo: "Allora dove iniziare… Ora la gente mette il mio nome ed è come se avessi fatto io certe dichiarazioni? Trovate per favore dove ho rilasciato queste dichiarazioni. Avete rotto il c***o. Punto 2: come faccio a parlare così come se fossi contento che con il Cagliari abbiamo preso così tanti gol e contento della posizione in classifica. Per favore basta con queste caga**. E poi per un campione come lui ho solo rispetto. Quindi basta chiacchiere da bar. Basta che uno metta tra virgolette il mio nome e per forza quella frase è uscita dalla mia bocca?".

