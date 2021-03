Lazio, Luiz Felipe continua la riabilitazione: il suo è un "martedì da coraggiosi" - VIDEO

Prosegue con determinazione il processo di riabilitazione di Luiz Felipe, tornato in Germania dopo qualche giorno trascorso a Roma. Il brasiliano sta ancora recuperando dopo l'intervento a cui si è sottoposto alla caviglia, sperando di poter riprendersi il prima possibile il proprio posto nella formazione di Simone Inzaghi. Il difensore sta tenendo in costante aggiornamento i tifosi biancocelesti e chiunque lo segua su Instagram. È di qualche minuto fa il video con tutti gli esercizi fatti nella seduta odierna: "Il martedì è per i coraggiosi".

Bayern Monaco - Lazio, sfida di gol tra Lewandowski e Immobile: le quote dei due attaccanti

Bayern Monaco - Lazio, la situazione dei bavaresi: Neuer e Coman in dubbio

TORNA ALLA HOMEPAGE