Bayern Monaco - Lazio, sfida di gol tra Lewandowski e Immobile: le quote dei due attaccanti

Immobile contro Lewandowski, secondo round. La gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio metterà ancora di fronte due dei migliori attaccanti al mondo, arrivato primo e secondo nella classifica della Scarpa d'Oro dello scorso anno. Il primo confronto all'Olimpico è stato vinto da Lewandowski che ha segnato e ha trascinato la sua squadra alla vittoria. Domani, all'Allianz Arena, Immobile cerca la rivincita nonostante il passaggio de turno sembri davvero una missione impossibile. Sarà un testa a testa che, per i bookmakers di 888sport.it, vedrà prevalere il bomber polacco. La prima marcatura dell'attaccante del Bayern Monaco, infatti, quota a 3 volte la posta giocata, molto più probabile rispetto al primo gol del match siglato da Ciro, a quota 7,50. La classifica marcatori della Champions, però, vede in vantaggio l'attaccante di Torre Annunziata con 5 reti contro le 4 di Lewandowski. Sarà un duello tutto da vivere tra la Scarpa d'Oro e il FIFA Best Player 2020, due che hanno fatto del gol il loro mestiere.