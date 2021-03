Bayern Monaco - Lazio, la situazione dei bavaresi: Neuer e Coman in dubbio

Il Bayern Monaco si prepara al ritorno degli ottavi di finale di Champions League in cui ospiterà la Lazio all'Allianz Arena. Forte del 4-1 dell'andata, Flick sta pensando di tenere a riposo qualche big non al meglio della condizione. Restano tante le assenze tra le fila dei bavaresi che dovranno rinunciare a Douglas Costa, Alaba, Tolisso, Hoffmann, Tillman e Kouassi. Come rivelato dal tecnico tedesco in conferenza stampa, anche Neuer e Coman sarebbero in dubbio per il match di domani sera. I due non hanno svolto la rifinitura con il gruppo e potrebbero dare forfait. Al posto dell'estremo difensore della Nazionale si scalda Nubel, secondo nelle gerarchie. A trascinare l'attacco ci sarà come al solito Lewandowski supportato dalla batteria di trequartisti composta da Muller, Gnabry e Sané. Nelle prossime ore, Flick deciderà se Neuer e Coman saranno della partita. Kimmich e Goretzka confermati come mediani davanti alla difesa. La retroguardia, invece, sarà composta da Sule, Boateng, Hernandez (impiegato da centrale) e Davies.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Sule, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané; Lewandowski. All.: Flick.