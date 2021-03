Bayern Monaco - Lazio, Flick: "Coman e Neuer non si sono allenati, ho ancora tempo per decidere"

Al termine della conferenza di Sané, anche il tecnico del Bayern Monaco Flick ha presentato la sfida contro la Lazio in programma domani all'Allianz Arena: "Differenze dalla squadra dello scorso anno? Non ce ne sono molte. Siamo molto soddisfatti delle ultime sfide, anche dopo quella con la Lazio. Coman e Neuer non si sono allenati oggi, ma abbiamo ancora 30 ore di tempo. Non dirò nulla oggi, decideremo domani mattina. Kingsley (Coman, ndr), speriamo di averli entrambi a disposizione. Se sarei pronto a vaccinarmi con Astrazeneca? Se è offerto, vuol dire che è innocuo. Ma in questo momento non devo preoccuparmene".

PARTITE INTERNAZIONALI - "Kathleen (Krüger, team manager del Bayern, ndr) è in contatto con i calciatori e le autorità, non prendiamo dei rischi. Dantas? Non dobbiamo decidere ora, ha fatto grandi progressi. È un calciatore eccellente, speravamo potesse fare anche solo qualche gara con l'U23. Se ci sarà possibilità, collezionerà qualche minuto in campo. Tecnicamente è molto forte, ha enormi qualità. Nubel? Non conosco i contratti dei calciatore, non so se ci sono delle clausole".

