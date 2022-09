Serbia, Stojkovic perde Milinkovic: "Troppo prezioso, ma non ho..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sergej Milinkovic Savic è rientrato nella Capitale con qualche giorno d’anticipo. Il centrocampista non prenderà dunque parte alla sfida di questa sera tra Serbia e Norvegia, è stato squalificato in seguito all’ammonizione rimediata nella precedente gara con la Svezia. Un’assenza importante quella del biancoceleste per Dragan Stojković che, nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia dell’incontro, ne ha parlato così: “Certo, ho ancora in testa gli undici titolari. Non possiamo contare su Milinkovic-Savić e Račić. Sergej è un giocatore davvero importante nella nostra squadra, ma ci sono altri ragazzi e non ho dubbi che troverò la soluzione giusta e un giocatore che potrà sostituirlo. Sono un allenatore a cui piace che la sua squadra giochi un calcio bello e attraente, e sarà così a Oslo”

