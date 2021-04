Seria A, Lazio a Napoli per continuare a sperare nel quarto posto

Sarà un big match senza dubbio molto acceso e importantissimo per quanto riguarda il discorso legato alla lotta per il quarto posto. Napoli-Lazio andrà in scena giovedì sera e vedrà affrontarsi due squadre che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile potessero pensare di lottare per un posto in Champions League. Ma ora è così. Sia a causa della poca costanza di squadre come Juventus e Milan, le quali hanno perso punti importanti, sia perché si è riusciti a raggiungere un equilibrio e una compattezza di squadra mai raggiunti, biancocelesti e azzurri sono riusciti a guadagnare punti su punti.

Ora la classifica vede al secondo posto il Milan, a quota 66 punti, l’Atalanta a quota 64 punti, Juventus a 62 punti e il Napoli a 60. La Lazio si ritrova a quota 58 punti, invece, dopo cinque vittorie consecutive e con una gara da recuperare, che la potrebbe portare virtualmente a 61 punti. Insomma, una lotta per entrare tra le prime quattro in campionato come mai si era vista negli ultimi anni.

Quote approdo in Champions League

Come arrivano le squadre

La Lazio arriva da una vittoria rocambolesca contro il Benevento, mentre il Napoli da un pareggio contro l’Inter. La gara del girone d’andata, disputatasi a Roma, ha visto i biancocelesti vincere per due reti a zero, grazie ai gol di Immobile e Luis Alberto.

I biancocelesti potranno contare sulla rosa al completo, se si esclude il lungodegente Luiz Felipe. Da valutare, però, le condizioni di Lucas Leiva, Luis Alberto e Immobile, i quali sono usciti un po’ acciaccati dalla sfida contro il Benevento. Sarà confermato tra i pali Reina, ex di gara, mentre in difesa ci saranno Marusic, Acerbi e Radu. Centrocampo che, al netto dei dubbi, dovrebbe essere composto da Leiva, Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Sugli esterni Lazzari e Fares, in avanti Immobile supportato da Correa.

Per quanto riguarda il Napoli, non ci sarà Demma, che ha rimediato un giallo contro l’Inter ed era diffidato. Tornerà Lozano, che ha scontato il turno di squalifica contro i nerazzurri e partirà titolare con la Lazio. Difesa composta da Meret tra i pali, Manolas e Koulibaly centrali, Di Lorenzo e Hysaj esterni. A centrocampo ci saranno Fabian Ruiz, Zielinski e Bakayoko. In attacco, oltre a Lozano, dovrebbero esserci Mertens e Insigne.

Probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni della gara:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All.: Gattuso.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All.: Farris.