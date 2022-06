Serie A 2021/2022: arriva la docu-serie sui momenti salienti del torneo

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

In attesa dell'inizio della prossima stagione e del prossimo campionato di Serie A, la Lega in collaborazione con Dazn hanno deciso di dare vita ad una docu-serie riguardante il torneo appena terminato. Si chiamerà "Fino all'ultimo secondo" visto che molti verdetti sono stati in bilico fino all'ultima giornata. Racconterà i momenti più belli sui campi da gioco con tanti retroscena inediti. Sarà disponibile su Dazn a partire da venerdì 24 giugno. Quattro puntate in cui si potrà rivivere il campionato che ha portato al trionfo del Milan e alle retrocessioni di Cagliari, Genoa e Venezia. Per la prima volta saranno svelati i dialoghi tra gli arbitri e il centro Var di Lissone, oltre a curiosità, interviste ai protagonisti e immagini con angolature mai viste. Spazio a tutti i match decisivi e all'episodio clou della stagione per quanto concerne il calciomercato, ovvero l'arrivo di Vlahovic alla Juventus.