Serie A, anche Amazon in corsa per i diritti tv: i dettagli dell'interesse

Anche Amazon in corsa per i diritti televisivi della Serie A. La bomba è stata lanciata da Bloomberg ed è stata accolta con riserbo dalla Lega. L'interesse non può essere considerato come una novità, visto che il gruppo di Bezos si è aggiudicato una fetta della Champions League (le 16 migliori partite del mercoledì fino alla semifinale).

OFFERTA - Il bando scade il 26 gennaio e non è ancora chiaro per quale pacchetto sarà manifestato l'interesse. Il modello potrebbe essere quello della Premier, dove Amazon ha rilevato un pacchetto chirurgico, con alcune specifiche partite trasmesse in streaming. Il bando prevede un acquisto minimo di 114 gare, per un'offerta almeno di 250 milioni (per Internet 150 milioni).

LAZIO, LULIC TORNA IN LISTA SERIE A

LAZIO, PRIMA IL DERBY POI I RINNOVI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME