Serie A, chi sarà il giocatore del mese? Un biancoceleste tra i candidati - FOTO

Il mese di ottobre è alle spalle. Intenso e ricco di gol, giocate e prestazioni impressionanti. Come di consueto la Lega Serie A tramite i canali social ufficiali ha aperto ufficialmente la votazione per eleggere il giocatore del mese. Cinque sono gli aspiranti al titolo e tra questi è presente Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista biancoceleste, di partita in partita, non fa altro che confermare il suo talento. Estro, tecnica e leadership tra le sue doti migliori che impreziosiscono la Lazio e fanno gioire i tifosi. Insieme a lui ci sono: Nicolò Barella, Rafael Leao, Lookman e Osimhen.

