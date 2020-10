Serie A, classifica assist: in tre in testa, Marusic ai piedi del podio

ASSIST SERIE A - Ecco la classifica completa degli assist che ricordiamo essere quella stilata dalla Lega Serie A. In testa ci sono Biraghi della Fiorentina, Mertens del Napoli e Mkhitaryan della Roma a 3, più dietro c'è Marusic della Lazio grazie al doppio assist a Cagliari. Si aggiunge alla lista anche Fares dopo il regalo offerto a Immobile in rovesciata in occasione del 2-0 al Bologna. Nella passata stagione a vincere il premio di miglior assist man del campionato è stato Luis Alberto che curiosamente è ancora a secco. La classifica completa:

1) 3 assist: C. Biraghi (Fiorentina), D. Mertens (Napoli), H. Mkhitaryan (Roma).

4) 2 assist: A. Marusic (Lazio), N. Barella (Inter), D. Berardi (Sassuolo), F. Bonazzoli (Sampdoria/Torino), F. Caputo (Sassuolo), F. Chiesa (Fiorentina/Juventus), G. Ferrari (Sassuolo), P. Ghiglione (Genoa), A. Gomez (Atalanta), R. Gosens (Atalanta), A. Hakimi (Inter), Joao Pedro (Cagliari), Muldur (Sassuolo), J. Palomino (Atalanta), M. Politano (Napoli), A. Ranocchia (Inter), F. Ribery (Fiorentina), A. Sanchez (Inter), M. Sau (Benevento), R. Soriano (Bologna), M. Vojvoda (Torino), D. Zapata (Atalanta).

26) 1 assist: M. Fares (Lazio), F. Acerbi (Lazio),S. Milinkovic Savic (Lazio), E. Audero (Sampdoria), T. Augello (Sampdoria), M. Badelj (Genoa), S. Bastoni (Spezia), A. Belotti (Torino), G. Bonaventura (Fiorentina), G. Brugman (Parma), H. Calhanoglu (Milan), A. Candreva (Sampdoria), G. Caprari (Benevento), G. Castrovilli (Fiorentina), V. Chiriches (Sassuolo), M. Damsgaard (Sampdoria), Danilo (Juventus), G. Defrel (Sassuolo), R. De Paul (Udinese), G. Di Lorenzo (Napoli), F. Djuricic (Sassuolo), F. Forestieri (Udinese), D. Foulon (Benevento), R. Gagliardini (Inter), E. Goldaniga (Genoa), E. Gyasi (Spezia), T, Hernandez (Milan), E. Hysaj (Napoli), J. Jankto (Sampdoria), Joao Pedro (Cagliari), Y. Karamoh (Parma), Keita B. (Sampdoria), F. Kessie (Milan), G. Lapadula (Benevento), R. Leao (Milan), P. Lirola (Fiorentina), Lyanco (Torino), C. Lykogiannis (Cagliari), R. Malinovskyi (Atalanta), R. Marin (Cagliari), G. Medel (Bologna), N. Milenkovic (Fiorentina), S. Molina (Crotone), Djuricic (Sassuolo), M. Muldur (Sassuolo), L. Muriel (Atalanta), N. Nandez (Cagliari), M. N'Zola (Spezia), S. Okaka (Udinese), V. Osimhen (Napoli), D. Ospina (Napoli), T. Ouwejan (Udinese), R. Palacio (Bologna), M. Pasalic (Atalanta), L. Pellegrini (Roma), I. Perisic (Inter), G. Pezzella (Parma), Rafael (Spezia), A. Ramsey (Juventus), A. Ranocchia (Inter), A. Reca (Crotone), M. Ricci (Spezia), T. Rincon (Torino), C. Romero (Atalanta), F. Ruiz (Napoli), F. Santander (Bologna), C. Terzi (Spezia), V. Verre (Sampdoria), S. Walukiewicz (Cagliari), A. Young (Inter), M. Zaccagni (Verona), G. Zappa (Cagliari), P. Zielinski (Napoli),

