Serie A, classifica assist: Kulusevski raggiunge Luis Alberto in vetta

SERIE A CLASSIFICA ASSIST - Si arricchisce di Lazio la classifica degli assist della Serie A. Luis Alberto è sempre in vetta alla speciale graduatoria, ma lo spagnolo non è più solo al primo posto. Dejan Kulusevski, con il doppio servizio vincente nella gara con il Genoa, ha affiancato l'andaluso al comando della speciale classifica. Il numero 10 dei capitolini non ha fornito assist nella rimonta delle aquile contro l'Atalanta e così resta fermo a cinque. Alle spalle della coppia, ci sono Duncan, Insigne e Pellegrini che inseguono tutti appaiati a quattro e si attestano sul terzo gradino del podio. Nella top ten c'è spazio per altri due rappresentanti della squadra di Inzaghi. Oltre a Milinkovic Savic, anche Ciro Immobile ha raggiunto il sesto posto grazie al pallone fornito a Joaquin Correa per il momentaneo 2-3 di sabato scorso. Di seguito la top ten e gli altri assist dei calciatori con l'aquila sul petto:

1) 5 assist: Luis Alberto (Lazio), D. Kulusevski (Parma)

3) 4 assist: A. Duncan (Sassuolo), L. Insigne (Napoli), L. Pellegrini (Roma).

6) 3 assist: S. Milinkovic Savic (Lazio), C. Immobile (Lazio), J. Callejon (Napoli), Gervinho (Parma), P. Ghiglione (Genoa), R. Orsolini (Bologna).

12) 2 assist: Douglas Costa (Juventus), N. Barella (Inter), D. Baselli (Torino), A. Gomez (Atalanta), S. Sensi (Inter), Romulo (Brescia), F. Chiesa (Fiorentina), D. Zapata (Atalanta), N. Nandez (Cagliari), E. Pulgar (Fiorentina), S. Tonali (Brescia), H. Hateboer (Atalanta), F. Caputo (Sassuolo), R. Gosens (Atalanta).

26) 1 assist: Luiz Felipe (Lazio), S. Lulic (Lazio).

