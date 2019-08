Serie A, classifica assist: Luis Alberto aggancia Insigne in vetta

Serata da incorniciare per Luis Alberto quella di ieri sera a Marassi. Lo spagnolo ha deliziato i propri tifosi con due assist al bacio: prima lo splendido colpo sotto per servire Immobile, poi l'azione personale e la verticalizzazione al bacio per Correa. Il numero dieci biancoceleste ha incantato con giocate sopraffine. Grazie ai due cioccolatini serviti ai compagni, Luis Alberto è subito in vetta alla classifica degli assist della Serie. Insieme a lui al primo posto c'è Lorenzo Insigne che guida anche la classifica cannonieri insieme a un altro calciatore della Lazio, Immobile. Trova spazio anche Sergej Milinkovic Savic che con il suo assist con il compasso ha permesso la terza rete delle aquile. Questa la classifica completa:

2) L. Alberto (Lazio), L. Insigne (Napoli)

1) C. Ansaldi (Torino), J. Callejon (Napoli), G. Castrovilli (Fiorentina), R. De Paul (Udinese), P. Ghiglione (Genoa), A. Gomez (Atalanta), H. Hateboer (Atalanta), Igor (Spal), S. Milinkovic Savic (Lazio), A. Petagna (Spal), E. Pulgar (Fiorentina), C. Romero (Genoa).

