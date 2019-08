Serie A, classifica marcatori: Immobile primo con Insigne e Muriel

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A - Sono Ciro Immobile, Lorenzo Insigne e Luis Muriel i primi tre capocannonieri della stagione. I tre attaccanti hanno realizzato una doppietta nella prima giornata e si sono issati in vetta alla classifica specifica. Gioia doppia per il bomber della Lazio che grazie ai due centri contro la Sampdoria è salito a quota 101 in Serie A. Ecco la classifica marcatori completa della Serie A:

1) 2 gol: C. Immobile (Lazio), L. Insigne (Napoli), L. Muriel (Atalanta).

5) 1 gol: J. Correa (Lazio), A. Belotti (Torino), K.P. Boateng (Fiorentina), M. Brozovic (Inter), J. Callejon (Napoli), A. Candreva (Inter), F. Caputo (Sassuolo), G. Chiellini (Juventus), D. Criscito (Genoa),F. Di Francesco (Spal), A. Donnarumma (Brescia), E. Dzeko (Roma), R. Gosens (Atalanta), A. Kolarov (Roma), C. Kouame (Genoa), R. Lukkau (Inter), D. Mertens (Napoli), N. Milenkovic (Fiorentina), A. Petagna (Spal), A. Pinamonti (Genoa), M. Veloso (Verona), E. Pulgar (Fiorentina), R. Becao (Udinese), N. Sansone (Bologna), S. Sensi (Inter), C. Under (Roma), S. Zaza (Torino).

LAZIO, LA DIRETTA DEL CALCIOMERCATO

LAZIO, IL RINNOVO DI MILINKOVIC

TORNA ALLA HOMEPAGE