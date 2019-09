Serie A, classifica marcatori: Zapata aggancia Berardi, traffico al 3° posto

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A - I primi anticipi della sesta giornata di Serie A vanno in archivio muovendo la classifica marcatori. La Juve stende infatti la Spal grazie alla seconda rete stagionale di Pjanic, che si inserisce nel gruppone dei 16 a quota 2, e alla terza di Ronaldo. Con i suoi 3 gol CR7 agguanta momentaneamente Mertens, Muriel, Lukaku, Caputo, Kolarov, Dzeko, Insigne e Kouame. Ai quali si è aggiunto anche Sensi, nuovamente in gol con l'Inter nella sfida di Marassi contro la Sampdoria. Prime marcature stagionali per il Papu Gomez, che assieme al compagno Gosens sale a quota 2. In attesa di tutte le altre sfide del weekend, Berardi viene agganciato in cima alla graduatoria con 5 reti da Zapata. Li segue da vicino il laziale Immobile, tra gli altri, a quota 4. Il bomber biancoceleste viene raggiunto in classifica da Dries Mertens, a segno nella gara delle 12:30 del suo Napoli contro il Brescia. Ecco la classifica marcatori:

1) 5 gol: D. Berardi (Sassuolo), D. Zapata (Atalanta)

3) 4 gol: A. Belotti (Torino), A. Donnarumma (Brescia), D. Mertens (Napoli), C. Immobile (Lazio), M. Mancosu (Lecce).

8) 3 gol: F. Caputo (Sassuolo), E. Dzeko (Roma), L. Insigne (Napoli), A. Kolarov (Roma), C. Kouamé (Genoa), R. Lukaku (Inter),L. Muriel (Atalanta), C. Ronaldo (Juventus), S. Sensi (Inter).

17) 2 gol: M. Brozovic (Inter), L. Ceppitelli (Cagliari), D. Criscito (Genoa), F. Di Francesco (Spal), A. Gomez (Atalanta), R. Gosens (Atalanta), Joao Pedro (Cagliari), F. Llorente (Napoli), A. Petagna (Spal), C. Piatek (Milan), M. Pjanic (Juventus), E. Pulgar (Fiorentina), N. Sansone (Bologna), G. Simeone (Cagliari), M. Veloso (Verona).

33) 1 gol: J. Correa (Lazio), L. Alberto (Lazio), A. Marusic (Lazio).