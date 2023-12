Serie A, classifiche a confronto: crollo Napoli, Lazio in negativo

Quante cose sono cambiate rispetto allo scorso anno. Dopo 17 giornate di Serie A la classifica è molto diversa a quella della stagione 22/23. Le graduatorie a confronto dicono che il Bologna vola con 12 anni in più dell'anno passato. Crollo del Napoli con -17, male anche la Lazio a -7 e l'Udinese a -11. Dieci punti in più per l'Inter di Inzaghi.

LE CLASSIFICHE A CONFRONTO

Inter 44 punti (+10 rispetto alla Serie A 2022/23 dopo 17 giornate)

*Juventus 40 (+3)

Milan 33 (-4)

Bologna 31 (+12)

Fiorentina 30 (+7)

Roma 28 (-3)

Napoli 27 (-17)

Atalanta 26 (-5)

Torino 24 (+1)

Lazio 24 (-7)

Monza 21 (+3)

Lecce 20 (+1)

Frosinone 19 (in Serie B)

Genoa 19 (in Serie B)

Sassuolo 16 (=)

Udinese 14 (-11)

Hellas Verona 14 (+5)

Cagliari 13 (in Serie B)

Empoli 12 (-7)

Salernitana 9 (-9)