Serie A, cresce la spesa per gli ingaggi: tutte le cifre

Quanto è ricca questa Serie A? Potremmo dire sempre di più, se si considerano le cifre che circolano in termini di ingaggi. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, solamente nel 2014 la spesa lorda era stata di 849 milioni di euro. Oggi, si è arrivati a 1360 milioni. Un bel salto in avanti per quanto riguarda i costi sostenuti dalle società. La Juventus ovviamente la fa da padrona, dovendo sostenere gli ingaggi di nomi importanti, su tutti Ronaldo. I bianconeri sono passati dai 219 milioni lordi della passata stagione ai 294 di quella attuale, complice anche l'arrivo di de Ligt. Sul secondo gradino del podio si piazza l'Inter a 139 milioni lordi, seguita dalla Roma con 125. C'è poi il Milan, che in realtà va in controtendenza rispetto allo scorso anno: dai 140 milioni il club rossonero ha ridotto a 115 milioni il monte ingaggi. Quinto posto per il Napoli che sfonda il muro dei 100, spingendosi fino a 103. Ed ecco la Lazio, con 72 milioni. La società biancoceleste ha tenuto tutti i suoi big, mettendo di nuovo mano anche sul fronte stipendi.

CLASSIFICA:

JUVENTUS 294

INTER 139

ROMA 125

MILAN 115

NAPOLI 103

LAZIO 72

TORINO 54

FIORENTINA 50

CAGLIARI 44

BOLOGNA 41

GENOA 40

SAMPDORIA 36

ATALANTA 36

SASSUOLO 35

LECCE 32

PARMA 31

SPAL 30

UDINESE 30

BRESCIA 28

VERONA 25