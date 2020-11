Serie A, De Paul regala i tre punti all'Udinese: al Genoa viene annullato un gol al 92'

L'Udinese, in attesa di affrontare la Lazio nella prossima giornata di Serie A, vince contro il Genoa tra le mura amiche della Dacia Arena. A decidere la gara, e a far collezionare alla squadra di Gotti tre punti importanti, il solito Rodrigo De Paul, che al 34' mette la propria firma sul tabellino. Il finale è tutt'altro che scontato: al 92' viene annullato il gol a Scamacca per posizione di off-side, mentre a una manciata di secondi dal triplice fischio Mattia Perin rimedia l'espulsione per un intervento scomposto ai danni di Larsen. Goldaniga indossa la maglia da portiere, ma difende i pali della squadra solamente per un istante. A recupero ampiamente concluso, arriva il termine della sfida. I bianconeri sono ora a quota sette punti, i 'Grifoni' rimangono fermi a cinque.

