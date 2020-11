Paola Ferrari attacca Lotito: "Ha detto una frase orrenda sul corpo delle donne"

Paola Ferrari contro il presidente Lotito. La conduttrice della Domenica Sportiva, commentando la vignetta sulla deputata Laura Ravetto, ha chiamato in causa il patron della Lazio e alcune sue ultime dichiarazioni: "È uno schifo. Ma non mi sorprende! Il presidente della Lazio Lotito la scorsa settimana ha detto una frase orrenda sul corpo delle donne. E nessuno ha detto nulla". La giornalista si riferisce, probabilmente, a quando il numero uno del club aveva parlato della positività al Covid-19 prendendo come esempio i batteri nella vagina delle donne, che solo in alcuni casi diventano patogeni. Il bizzarro confronto non è stato condiviso da tutti, e tanti hanno criticato la particolare scelta di Lotito. Attacchi che, con tutta probabilità, saranno sfuggiti a Paola Ferrari, convinta che le dichiarazioni non abbiano avuto risonanza. In un periodo in cui non si può di certo dire che il patron sia appoggiato da stampa e opinione pubblica, questo caso non ha fatto eccezione. E come in occasione del caos tamponi o dell'aereo personalizzato, la dirigenza biancoceleste ha ricevuto messaggi d'indignazione. Le parole di Lotito possono far storcere la bocca, e causare anche una giusta rabbia. Ma siamo proprio sicuri che "nessuno abbia detto nulla"?

