Serie A, conti in rosso: Roma prima per perdite in bilancio nell'ultimo anno

Sono buoni i risultati della Roma in campo, meno quelli fuori dal rettangolo di gioco. I giallorossi infatti, secondo i dati riportati da Rai Sport, sono primi in una speciale classifica non troppo positiva. Dan Friedkin ha rilevato le quote del club che nell'ultimo anno (stagione 2019/2020) ha registrato il maggior numero di perdite in bilancio in Serie A, per una cifra totale di -204 milioni. Seguono Milan con -195 milioni, Inter con -100 milioni e Juventus con -89 milioni.

