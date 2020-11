Calciomercato Lazio, Giroud parla chiaro: "Sto giocando poco, a gennaio deciderò"

Continua ad essere in bilico il futuro di Olivier Giroud al Chelsea. L'attaccante francese ha rivelato ai microfoni di Telefoot il suo malcontento per lo scarso impiego con i Blues, non nascondendo che, in base a questo, a gennaio prenderà una decisione sul suo futuro. Ecco le sue parole: "All'inizio della stagione pensavo di poter ancora aiutare la mia squadra, ma il mio utilizzo in campo si è ridotto molto. Sono chiaro sulla mia situazione, dovrò prendere una decisione a gennaio. Spero di prendere la decisione giusta, come ho sempre fatto". Lazio e Inter restano alla finestra, ma occhio alle sirene americane.

