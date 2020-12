Serie A, Fiorentina - Verona termina in pareggio: un rigore per uno al Franchi

Fiorentina - Verona è il match che apre le danze della tredicesima giornata di Serie A. Dopo soli 2 minuti gli uomini di Juric conquistano un calcio di rigore, e lo realizzano grazie alla freddezza di Veloso. Subito tutto in salita per i viola, che però ottengono a loro volta un penalty per un fallo su Vlahovic. E proprio l’attaccante insacca dal dischetto e fa 1 a 1. La gara si pone su binari di sostanziale equilibrio, ma nella seconda frazione le squadre non capitalizzano le occasioni create. Termina 1 a 1 la partita. La Fiorentina passa a 11 punti, a 4 lunghezze dalla zona retrocessione. Il Verona agguanta quota 20 al settimo posto.