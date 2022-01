Serie A, frenata Covid: il programma completo dell'Epifania

La quarta ondata di Covid-19 non fa sconti proprio a nessuno, neanche alla Serie A. Nelle ultime settimane i contagi hanno subito un'impennata incredibile e a risentirne sono stati anche i vari calciatori dei vari club italiani. Focolai e positivi ovunque, ma la Lega ha deciso che la ventesima giornata di campionato si gioca. Non tutti però scenderanno in campo. Sono ben quattro su dieci le gare che non si disputeranno nel giorno dell'Epifania perché le ASL regionali lo hanno impedito. Si tratta di Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese, Salernitana-Venezia e Atalanta-Torino. Attenzione anche alla situazione Juventus-Napoli con la partita che sembra appesa a un filo.

IL PROGRAMMA DI OGGI

Ore 12:30

Sampdoria-Cagliari

Ore 14:30

Lazio-Empoli

Spezia-Verona

Ore 16:30

Sassuolo-Genoa

Ore 18:30

Milan-Roma

Ore 20:45

Juventus-Napoli