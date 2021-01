Serie A, Giampaolo e Gotti in bilico: ore di riflessione per Udinese e Torino

Ci sono alcune panchine che scricchiolano in Serie A, soprattutto dopo due match di ieri. Il primo a essere messo in discussione è mister Giampaolo: non è decisamente piaciuto il pareggio casalingo contro lo Spezia in dieci uomini per praticamente tutto il match. Nonostante a fine gara il patron Cairo abbia confermato la fiducia nell'allenatore sono ore calde in casa Torino e i nomi dei possibili sostituti si rincorrono: da Donadoni a Longo, che ha salvato la squadra nella scorsa stagione, passando per Semplici e Ventura di fatto il tecnico che più ha resistito sulla panchina granata. L'altro allenatore in bilico è invece Gotti: l'Udinese sembra non riuscire ad uscire dalla crisi e anche ieri contro la Sampdoria ha subito la rimonta e incassato la sconfitta. Anche per i friulani i nomi in pole solo i soliti noti: Walter Zenga o Mazzarri. Decisive saranno le prossime ore anche se lo spettro dell'esonero è sempre più vicino.

