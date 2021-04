Serie A, Giudice Sportivo parte prima: gli squalificati per il prossimo turno

Sul sito della Lega Serie A è stato pubblicato il dispositivo del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea rispetto a 4 delle 10 partite della 29° giornata di Serie A (Bologna - Inter, Napoli - Crotone, Sassuolo - Roma e Torino - Juventus). Saranno squalificati per una giornata in seguito al raggiungimento del quinto cartellino giallo Alessandro Bastoni (Inter), Marcelo Brozovic (Inter), Bryan Cristante (Roma) e Pedro Pereira (Crotone). Atteso ora il dispositivo relativo alle altre 6 partite, in particolare quello relativo a Lazio - Spezia con la decisione su Manuel Lazzari.

