Serie A, Hellas Verona batte Genoa: i ‘Grifoni’ in piena zona retrocessione

Dopo la vittoria ottenuta nell’ultimo turno di campionato contro il Sassuolo, il Genoa non riesce a fare risultato in casa dell’Hellas Verona. Gli ‘Scaligeri’ si impongono sugli avversari per 2-1, chiudono il girone d’andata a venticinque punti con una gara da recuperare e sono distanti solamente quattro lunghezze dalla zona Europa League. Situazione opposta in casa rossoblù, con i ‘Grifoni’ in terzultima posizione in classifica, davanti a Brescia e Spal. La squadra di Davide Nicola va in vantaggio al 41’ con Sanabria, salvo poi farsi recuperare al 55’ con Verre dagli undici metri e al 65’ con Zaccagni.

