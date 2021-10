Serie A, i giocatori che calciano con entrambi i piedi: c’è un biancoceleste - VIDEO

Nel calcio moderno una delle caratteristiche più richieste è quella di saper calciare il pallone indifferentemente con entrambi i piedi. In Serie A sono davvero pochi i calciatori in grado di tirare molto bene sia con il destro che con il sinistro. Uno di questi è Ivan Perisic. L'esterno dell'Inter ha segnato su rigore di destro il gol del vantaggio contro la Lazio. La particolarità? Che gli altri due tiri dal dischetto in carriera li aveva calciati con il mancino. Come evidenziato da Dazn, gli altri ambidestri più celebri del campionato sono Zielinski del Napoli, Verdi e Ansaldi del Torino e Pedro della Lazio. L'esterno biancoceleste, nel corso della sua carriera, si è dimostrato un validissimo profilo su entrambe le fasce capace illuminando gli stadi con bellissime giocate con entrambi i piedi.