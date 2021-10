Serie A, i migliori marcatori stranieri negli ultimi 10 anni: c’è un ex Lazio

Dal 2010 ad oggi sono tanti i calciatori che si sono distinti per aver realizzato il maggior numero di reti. Come si legge su Sky Sport, è stata stilata una classifica dei marcatori stranieri in Serie A, tra questi c’è anche un ex biancoceleste. SI tratta di Miroslav Klose, il tedesco ha messo a segno 54 gol totali con la maglia della Lazio. Nella sua prima stagione in biancoceleste 2011/12 ne ha realizzati 12, nella successiva 2012/13 ben 15 è stata la stagione in cui è stato più prolifico. Nelle stagioni 2013/14 e 2015/16 ha totalizzato solo 7 reti mentre nella penultima quella 2014/15 ne ha realizzati 13. Si posiziona dunque al diciannovesimo posto della classifica su ventuno. Al vertice c’è Gonzalo Higuain con 125 gol. Sul podio anche Mauro Icardi (122) e Dries Mertens (102).