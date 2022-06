Serie A | I moschettieri del gol sono della Lazio: la speciale classifica

La Lazio ha chiuso il campionato con 77 gol fatti, classificandosi seconda nella graduatoria dei migliori attacchi (prima l'Inter con 84 reti). Sul totale, 47 sono stati segnati dal trio composto da Immobile, Milinkovic e Pedro. I tre moschettieri biancocelesti, con questi numeri, sono risultati i migliori nel torneo: come riporta l'account del Globe Soccer Awards su Twitter, Dzeko, Lautaro Martinez e Perisic nell'Inter hanno segnato complessivamente 42 marcature, mentre il tridente del Sassuolo composto da Scamacca, Raspadori e Berardi ne ha fatti 41. Ad Auronzo Sarri lavorerà per migliorare ulteriormente questi numeri.

