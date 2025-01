Serie A, il programma di oggi: in campo Milan, Lazio e non solo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà una domenica delicata, soprattutto per i piani alti della classifica; dopo un sabato terminato con l'importantissima vittoria ottenuta dal Napoli contro la Juve, la 22a giornata entra nel vivo con le sfide di oggi. Apre le danze il Milan, che deve iniziare a vincere con continuità per nutrire le sue ambizioni europee. Al suo cospetto ci sarà il Parma, invischiato nella lotta per non retrocedere e proprio per questo affamato di punti. Alle 18 l'Inter in casa del Lecce vuole rispondere presente al segnale vivido lanciato dal Napoli, mentre nel match serale Lazio e Fiorentina si sfidano in una gara con vista Champions. Ecco il programma completo di oggi:

Milan - Parma 12:30

Udinese - Roma 15:00

Lecce - Inter 18:00

Lazio - Fiorentina 20:45