Serie A, inizia la 37ª giornata di campionato: due derby in programma

Due partite (tre per la Lazio), 120 minuti alla fine di un incredibile campionato che deve ancora regalare diversi verdetti. La 37ª giornata di Serie A si apre con due anticipi di sabato alle 15, uno per la salvezza e uno per la Champions: in campo Spezia-Torino e Genoa-Atalanta. Alle 18, ecco il primo derby di giornata, quello d'Italia. L'Inter, già campione, fa visita alla Juventus che non può più sbagliare se vuole centrare la qualificazione in Champions. Più tardi, alle 20:45, riflettori puntati sullo Stadio Olimpico dove va in scena la stracittadina romana tra Roma e Lazio. Cinque le partite in programma domenica. Si parte con il lunch match tra Fiorentina e Napoli. Alle 15 Benevento-Crotone e Udinese-Sampdoria, poi Parma-Sassuolo e il posticipo o di San Siro tra Milan e Cagliari. Chiude il turno di campionato il Monday Night tra Verona e Bologna, già salve da diverse giornate.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 15/05

Genoa Atalanta ore 15

Spezia Torino ore 15

Juventus Inter ore 18

Roma Lazio ore 20:45

Domenica 16/05

Fiorentina Napoli ore 12:30

Benevento Crotone ore 15

Udinese Sampdoria ore 15

Parma Sassuolo ore 18

Milan Cagliari ore 20:45

Lunedi 17/05

Verona Bologna ore 20:45