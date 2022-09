Serie A, l’Atalanta frena con la Cremonese: Valeri fa esplodere il settore ospiti

TUTTOmercatoWEB.com

Non va oltre il pareggio l'Atalanta che, nel lunch match della sesta giornata di Serie A, frena contro la Cremonese. Al Gewiss Stadium, i ragazzi di Alvini strappano un punto importantissimo per il proprio percorso. Amaro in bocca per la Dea che prima si porta in vantaggio con il colpo di testa di Demiral e poi si fa raggiungere da Valeri che approfitta dell'indecisione di Musso e deposita in rete il gol del definitivo 1-1. Il terzino sinistro, cercato anche dalla Lazio nella scorsa sessione, fa impazzire i mille del settore ospiti che possono tornare a casa più che soddisfatti.