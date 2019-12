Serie A, la classifica a confronto un anno dopo: Lazio a +8, Napoli a -14

Quante cose cambiano in un anno. Anche la classifica, anche una Lazio che nei fatti ha aggiunto il solo Manuel Lazzari al gruppo dei titolari. L'8 dicembre 2018 i biancocelesti vivevano una delle peggiori beffe della passata stagione: il pari interno contro la Sampdoria, che al 99' segnava il gol del 2-2 con Saponara (dopo il vantaggio di Immobile al 96'). Quel pareggio amaro (il quarto consecutivo, ndr) non permise alla Lazio di scavalcare il Milan, fermato dallo 0-0 con il Torino. È stato uno dei primi segnali di un'annata storta, almeno in campionato, conclusa con l'ottava posizione finale in Serie A. Trecentosessantaquattro giorni dopo, la squadra di Inzaghi sfata il tabù Juventus, inanella la settima vittoria consecutiva e consolida il terzo posto. I punti in più rispetto alla quindicesima giornata del 18/19 sono 8, solo Cagliari (+12) e Inter (+9) hanno fatto meglio. Come cambiano le cose. Napoli (-14), Sampdoria (-8) e Juve (-7) sono invece le tre peggiori al confronto con la passata stagione. Di seguito, ecco la classifica completa.

CLASSIFICA SERIE A DOPO 15 GIORNATE (punti in più rispetto al 2018/19)

Inter 38 (+9)

Juventus 36 (-7)

Lazio 33 (+8)

Cagliari 29 (+12)

Roma 29 (+8)

Atalanta 28 (+7)

Napoli 21 (-14)

Parma 21 (=)

Torino 20 (-2)

Milan 20 (-6)

Hellas Verona 18 (in Serie B)

Bologna 16 (+5)

Fiorentina 16 (-3)

Sassuolo 15 (-6)*

Lecce 15 (in Serie B)

Udinese 15 (+2)

Sampdoria 12 (-8)

Genoa 11 (-5)

Brescia 10 (in Serie B)*

SPAL 9 (-6)

*Una gara in meno

