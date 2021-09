Serie A, la Top11 di Dazn: ci sono tre biancocelesti - FOTO

La sesta giornata del campionato di Serie A è stata archiviata e come sempre ecco arrivare la TOP 11 della settimana stilata da Dazn. Non poteva non esserci un biancoceleste, anzi tre, in formazione: da un lato Felipe Anderson autore di una gara praticamente perfetta e un gol realizzato, dall'altro Pepe Reina protagonista di parate bellissime oltre che decisive e infine Milinkovic-Savic anche lui superbo e a rete nella stracittadina. A completare la rosa Criscito, Tomori, Bonucci e Kalulu; Felipe Anderson, Veretout, Milinkovic-Savic; Osimhen, Dybala, Destro.

